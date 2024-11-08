Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Орбан заявив, що США вийдуть з війни в Україні — Bloomberg

08 листопада 2024, 12:20

Орбан заявив, що США вийдуть з війни в Україні — Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Dennik.cz Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Dennik.cz

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після перемоги Трампа заявив, що «американці вийдуть з війни» РФ проти України і назвав її «програною». Про це пише сьогодні американське видання Bloomberg із посиланням на слова Орбана в ефірі громадського радіо.

Угорський прем'єр зазначив, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України від російського вторгнення, якщо США припинять підтримку за наступного президентства Дональда Трампа.

За словами Орбана, останні події нібито «підтвердили висновки» його липневої «дипломатичної місії» до Києва, Москви та Пекіна і показали, що Україна програє війну.

«Американці вийдуть з цієї війни... Європа не може фінансувати цю війну самостійно», —  підкреслив він.

Раніше американське видання The Wall Street Journal з посиланням на трьох близьких до Трампа людей написало, що одна з версій плану республіканця щодо фактичного заморожування лінії фронту в Україні передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Україна США Віктор Орбан

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:29
Маріуполь: Росіяни перекидають резерви на фронт у цивільних фурах — Андрющенко
07:17
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:31
Головне за день: Удари по Києву та Запоріжжю. Трампу радять заморозити лінію фронту в Україні
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
10:21
«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині
23:01
Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані
20:50
«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини
18:09
«ЛНР» затримала в окупації ще одного «шпигуна»
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:04
На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА
23:00
Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
усі новини
12:20
Орбан заявив, що США вийдуть з війни в Україні — Bloomberg
12:19
Окупанти використовують дрони з термобаричним зарядом
11:55
Військові РФ показали нову «дорогу смерті» зі своєю спаленою технікою
11:47
Російські військові 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені
11:10
Росіяни вбили чоловіка в селі Даченське Покровської громади
11:02
Обстріл міста Миколаївка на Донеччині: рятувальники майже чотири години гасили масштабну пожежу у п'ятиповерхівці
10:55
РФ двічі вдарила по Покровську: пошкоджено будинок, спалахнула пожежа
10:40
Українські дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» росіян у Харківській області
10:29
Маріуполь: Росіяни перекидають резерви на фронт у цивільних фурах — Андрющенко
10:14
Війська РФ зазнали значних втрат під Білогорівкою: окупанти звинуватили командира бригади фейкової «ЛНР» – ОВА
09:56
Покровськ частково знеструмлений: відома причина
09:43
На честь Головного управління розвідки на Одещині назвали населений пункт
09:40
ППО України збила 4 ракети та 62 російські БпЛА
09:21
РФ вночі атакувала Київську область: пошкоджені будинки та виникли пожежі, є поранені
08:57
Росіяни за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: дві людини загинули, ще шість – поранені
07:52
У російському Саратові виникла пожежа біля місцевого НПЗ після атаки дрону
07:50
Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: один загиблий, дев'ять поранених
07:17
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
06:40
Росія завдала удару КАБами по Харкову: у будинку зруйновано поверхи, під завалами є люди
23:41
Путін виправдовує напад на Україну тим, що країна хоче вступити до НАТО
усі новини
ВІДЕО
Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео Українські дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» росіян у Харківській області
08 листопада, 10:40
ППО України збила 4 ракети та 62 дрони Росії. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 4 ракети та 62 російські БпЛА
08 листопада, 09:40
Нафтопереробний завод у Саратові. Фото: РІА Новини У російському Саратові виникла пожежа біля місцевого НПЗ після атаки дрону
08 листопада, 07:52
РФ вдарила КАБами по Харкову, є жертви. Фото: Синєгубов Росія завдала удару КАБами по Харкову: у будинку зруйновано поверхи, під завалами є люди
08 листопада, 06:40
Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС Масований удар РФ по Запоріжжю: що відомо (оновлено)
07 листопада, 22:00
Наслідки масованого удару РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА. Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
07 листопада, 15:34

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір