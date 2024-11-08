Орбан заявив, що США вийдуть з війни в Україні — Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Dennik.cz

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після перемоги Трампа заявив, що «американці вийдуть з війни» РФ проти України і назвав її «програною». Про це пише сьогодні американське видання Bloomberg із посиланням на слова Орбана в ефірі громадського радіо.

Угорський прем'єр зазначив, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України від російського вторгнення, якщо США припинять підтримку за наступного президентства Дональда Трампа.

За словами Орбана, останні події нібито «підтвердили висновки» його липневої «дипломатичної місії» до Києва, Москви та Пекіна і показали, що Україна програє війну.

«Американці вийдуть з цієї війни... Європа не може фінансувати цю війну самостійно», — підкреслив він.

Раніше американське видання The Wall Street Journal з посиланням на трьох близьких до Трампа людей написало, що одна з версій плану республіканця щодо фактичного заморожування лінії фронту в Україні передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років.