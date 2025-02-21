Авіація РФ скинула авіабомбу на дорогу в Золочеві: пошкоджені будинки і виникла пожежа, поранені п'ять людей

Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС

Вранці 21 лютого росіяни завдали авіаційного удару по селищу Золочів Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Харківській області.



Внаслідок влучання авіабомби в дорогу неподалік приватного сектора пошкоджені поряд розташовані житлові будинки та адміністративні будівлі. Також загорівся легковий автомобіль. Рятувальники оперативно загасили пожежу.



За попередніми даними, п'ять людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 20 лютого армія РФ із важкої артилерії вдарила по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого в місті багато пошкоджень, є загиблі та поранена.