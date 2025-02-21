Українські морпіхи відбили штурм армії РФ під Покровськом: за дві години знищили 10 одиниць бронетехніки

Російська бронетехніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Російські війська намагалися прорвати оборону у смузі відповідальності 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Для прориву оборони та проведення штурмових дій окупанти використовували два танки, дві БМП та шість бойових броньованих машин. Бронетехніка разом із десантом ЗС РФ була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Колона підірвалася на мінах, а уражену бронетехніку та залишки десанту, який встиг висадитися, добили вогнем артилерії та FPV-дронами. В результаті за дві години росіяни втратили 10 одиниць техніки.



«Ворожий наступ відбитий, втрат позицій не допущено», – заявили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українська армія просунулася на Покровському напрямку.