Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді

Колишню співробітницю судової системи, яка працює в окупованому Донецьку на користь окупаційної влади, заочно звинуватили у державній зраді та колабораційній діяльності. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними слідства, у вересні 2021 року, перебуваючи в окупованому Харцизьку, жінка вирішила продовжити кар'єру у так званій «судовій системі ДНР». Після проходження співбесіди з представниками окупаційної адміністрації вона отримала посаду «судді Харцизького міжрайонного суду» за указом голови псевдореспубліки. У цій ролі вона розглядала кримінальні справи та виносила незаконні вироки щодо жителів регіону.



Через два роки після «конкурсного відбору» підозрювану було призначено «суддею Будьонівського міжрайонного суду Донецька». Працюючи у підконтрольному окупантам органі, вона використовує ресурси захопленої судової структури та розглядає цивільні справи, застосовуючи російське законодавство.



Її рішення порушують конституційні права громадян України на справедливий суд та сприяють зміцненню влади окупантів, зазначила у прокуратурі.



Жінку оголошено у розшук.

Двом правоохоронцям на Донеччині заочно пред'явлено підозру у державній зраді. Обидва — з Маріуполя, який зараз окупований російською армією.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі.



Також на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.