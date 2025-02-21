Україна отримала від США новий варіант угоди щодо корисних копалин — ЗМІ

США передали Україні новий варіант угоди щодо корисних копалин. За даними американського видання Axios, радники запропонували Зеленському погоджуватися.

У цьому проекті, кажуть співрозмовники видання, врахували «деякі побоювання» Володимира Зеленського. Зокрема, з документа видалили положення, які турбували українців, наприклад, що угода підпадає під юрисдикцію суду у Нью-Йорку.

Співрозмовники видання в США та Україні повідомили, що угода «стає дедалі ймовірнішою».

За словами неназваного джерела, кілька радників Зеленського переконували його підписати оновлену угоду, щоб уникнути подальших розбіжностей із Трампом.

Білий дім та офіс Зеленського не відповіли на прохання Axios про коментар.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Уолтц заявив, що Дональд Трамп відчуває розчарування щодо українського лідера.

«По-перше, необхідно глибоко цінувати те, що американський народ, американські платники податків, президент Трамп зробив під час свого першого терміну і те, що ми зробили з того часу. Тому деякі висловлювання, що звучали з Києва, відверто кажучи, і образи президента Трампа були неприйнятними», — зазначив Уолтц.

Крім того, серед причин розчарування є відмова України підписати угоду про передачу США частини своїх природних ресурсів.