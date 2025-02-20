У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації

Сьогодні в окупованому Бердянську партизани підірвали заступника голови окупаційної військової адміністрації. Про це повідомив телеграм-канал мелітопольського партизанського загону «Гнила Черешня».



За даними джерела, внаслідок вибуху автомобіля загинув Євген Богданов — чиновник, який прибув до Бердянська з Росії разом з окупантами. Він займався будівництвом доріг і фортифікаційних споруд.



Раніше стало відомо, що вночі в окупованому Бердянську біля школи вибухнув автомобіль.