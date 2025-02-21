Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів

У Криму агент вивів з ладу УАЗ Патріот на військовій базі. Фото: АТЕШ

Партизанський опір «АТЕШ» оголосив про запуск онлайн-школи опору російським окупантам під назвою «БУНТ». У рамках ініціативи учасників навчатимуть ефективних методів саботажу.



«Якщо ти хочеш боротися зсередини, якщо опинився у складі російської армії не з власної волі — тепер ти маєш шанс завдати удару по ворогу і зберегти своє життя», - ідеться в заяві.



Одним із перших представлених методів диверсії стало заливання сирих яєць у двигун військової техніки. За даними партизанів, цей спосіб уже успішно застосували в Криму — агент вивів з ладу УАЗ Патріот на військовій ремонтній базі.



Як це працює: під час нагрівання білок і жовток згортаються, перетворюючись на липку масу, яка забиває канали, псує мастило, руйнує систему охолодження і спричиняє перегрів.



У підсумку двигун або виходить з ладу без можливості відновлення, або потребує складного і довгого ремонту.



«БУНТ — це рух, який руйнує російську армію зсередини», - заявляють організатори, закликаючи всіх, хто готовий чинити опір, приєднуватися до ініціативи.

Раніше агент руху опору «АТЕШ», який перебуває в лавах армії РФ, провів успішну диверсію у 344-му радіотехнічному полку.