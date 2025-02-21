У США «немає апетиту» надавати подальшу допомогу Україні — спікер Конгресу

Речник Конгресу США Майкл Джонсон. Фото: Інтерфакс

Конгрес США не схвалюватиме нову військову допомогу Україні, заявив в ефірі телеканалу C-SPAN 20 лютого речник Палати представників Майк Джонсон, передає DW.

Він пояснив, що не бачить інтересу до надання подальшої допомоги Україні, і що виділення коштів слід припинити, оскільки все це тягнеться занадто довго.

«Слухайте, на це немає жодного апетиту», – відповів Джонсон на запитання щодо подальшої військової допомоги Україні, якщо війна затягуватиметься.

Питання бюджету у США вирішує насамперед Палата представників, де однопартійці президента Дональда Трампа з Республіканської партії мають більшість, зазначає агентство Reuters.

Того ж дня віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не зможе перемогти Росію, оскільки вона має велику чисельну перевагу, а європейські запаси зброї виснажені.