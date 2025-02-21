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На базі елітного спецназу РФ формують новий підрозділ БПЛА

21 лютого 2025, 11:37

На базі елітного спецназу РФ формують новий підрозділ БПЛА

Секретна інформація про створення в Росії нового спецпідрозділу «А» спливла завдяки випадковості. До рук Сил оборони України потрапила картка пораненого прапорщика 3-ї окремої бригади спецзагону ГРУ РФ, інформує ЦНС.

Надіслана Силам оборони картка пораненого російського прапорщика допомогла викрити формування нового спецпідрозділу «А» в рамках елітної 3-ї окремої бригади спецпризначення ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ РФ). Саме такі підрозділи стануть основою російських безпілотних сил для воєн майбутнього.

За даними української розвідки, цей загін стане основою безпілотних сил російської армії та розвиватиметься за моделлю українських БПЛА-підрозділів.

У його арсеналі — дрони Zala, DJI, «Ланцети» і «Куби», а також новітні російські радіостанції. Основою розвідки стануть безпілотники Zala і DJI, а ударні сили складатимуться з різних типів «Ланцетів» (вироби Х-51, Х-52), «Кубів» і тих же DJI. Загальна чисельність — понад 100 зразків на один підрозділ. Про це свідчить отриманий запит на керівника служби безпілотної авіації ЦВО РФ.

Досвід війни проти України Росія використовує для посилення своїх гібридних можливостей, що може становити загрозу і для країн ЄС та НАТО.

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