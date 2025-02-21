Сили оборони вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2 на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямі ЗСУ вперше знищили російський провідник БАТ-2. Фото: скріншот

Російські окупаційні війська атакують позиції українських військових на лиманському напрямі. Однак Силам оборони вперше вдалося знищити російський шляхопрокладач БАТ-2. Про це передає ОСУВ «Хортиця».



«На напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону. Зокрема, окупанти продовжують штурмувати піхотою та бронетехнікою оборонні укріплення наших захисників», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що за останні дні операторам FPV-дронів вдалося знищити велику кількість ворожої техніки: МТЛБ, дві вантажівки, гармату, буханець, мотоцикл і вперше — шляхопрокладач БАТ-2.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці знищили танк російських окупантів за допомогою FPV-дрона. Це сталося на Донеччині.