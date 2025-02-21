Україна виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів — Шмигаль

На закупівлю дронів виділять додаткові 7,9 млрд. гривень. Фото: Денис Шмигаль

Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Сьогодні Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі», — зазначив він.



За словами Шмигаля, за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 рази.



Український уряд планує довести власне виробництво зброї щонайменше до половини потреби.

«Щоб реалізувати цю мету, ми цього року виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї», — додав Шмигаль.



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