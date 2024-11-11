Російські окупанти вбили цивільного поблизу Селидового

Росіяни вбили людину. Фото: прокуратура

Російська армія у понеділок, 11 листопада, обстріляла Покровський район Донецької області. Відомо про одного загиблого. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«За даними медіа, 11 листопада 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано інформацію про нібито вбивство цивільного представниками ЗС РФ у Покровському районі. Як зазначає інтернет-ресурс, вказаний злочин окупанти скоїли після захоплення с. Новоолексіївка, що розташована поблизу м. Селидове», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що на оприлюднених фото зафіксовано труп чоловіка, який перебуває на дорозі, поряд із зруйнованими внаслідок бойових дій приватними будинками.



Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 10 листопада, чотири рази атакували місто Курахове Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, є постраждалий.