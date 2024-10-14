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В оккупации людей вынуждают получать российские паспорта — иначе нельзя получить льготные лекарства

14 октября 2024, 23:28

В оккупации людей вынуждают получать российские паспорта — иначе нельзя получить льготные лекарства

С 2025 года на оккупированных территориях Украины люди смогут получить бесплатно льготные лекарства только при условии российского гражданства. Об этом сообщила «Восточная правозащитная группа».

Жители оккупации, состоящие на диспансерном учете рискуют остаться без бесплатных медицинских препаратов, если у них не окажется российского паспорта. Останутся без бесплатных лекарств, в том числе больные сахарным диабетом и бронхиальной астмой.

С 2025 года на оккупированных территориях вступают в силу новые правила льготного лекарственного обеспечения. Чтобы получить лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания бесплатно, для начала нужно получить рецепт от врача в поликлинике по месту жительства. 

Однако при этом необходимо: 

  • иметь паспорт гражданина РФ;
  • состоять на диспансерном учете и быть внесенным в регистр граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами. 

Далее данные человека внесут в специальный регистр.

Украинцы, которые на временно оккупированных территориях получили российский паспорт по принуждению, не будут нести за это ответственности, заявили в министерстве юстиции Украины.

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