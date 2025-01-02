Тимчасово припинено водопостачання міст півночі Донеччини: названо причину

Через ремонт Другого Донецького водогону до міст північної частини області тимчасово припинено подачу води. Ілюстративне фото

З 2 січня для міст північної частини Донецької області тимчасово припинено водопостачання – фахівці розпочали аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону. Коли роботи буде завершено, водопостачання буде відновлено у повному обсязі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Про причини тривалого ремонту водогону з посиланням на компанію «Вода Донбасу» пише «Суспільне».

У компанії зазначили, що було пошкоджено трубу діаметром один метр у місці, де магістральний водогін перетинає річку Казенний Торець.

«Ушкодження сталося внаслідок різкого стрибка тиску у водопроводі внаслідок перепаду напруги. Враховуючи, що пошкодження розташоване в гирлі річки Казенний Торець, його усунення має складний характер. Ведуться роботи», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, за прогнозами начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні можуть тривати до 20 січня.

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року у Дружківці запрацювала ще одна свердловина для набору питної води.