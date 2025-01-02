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Тимчасово припинено водопостачання міст півночі Донеччини: названо причину

02 січня 2025, 09:45

Тимчасово припинено водопостачання міст півночі Донеччини: названо причину

Через ремонт Другого Донецького водогону до міст північної частини області тимчасово припинено подачу води. Ілюстративне фото Через ремонт Другого Донецького водогону до міст північної частини області тимчасово припинено подачу води. Ілюстративне фото

З 2 січня для міст північної частини Донецької області тимчасово припинено водопостачання – фахівці розпочали аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону. Коли роботи буде завершено, водопостачання буде відновлено у повному обсязі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Про причини тривалого ремонту водогону з посиланням на компанію «Вода Донбасу» пише «Суспільне».

У компанії зазначили, що було пошкоджено трубу діаметром один метр у місці, де магістральний водогін перетинає річку Казенний Торець.

«Ушкодження сталося внаслідок різкого стрибка тиску у водопроводі внаслідок перепаду напруги. Враховуючи, що пошкодження розташоване в гирлі річки Казенний Торець, його усунення має складний характер. Ведуться роботи», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, за прогнозами начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні можуть тривати до 20 січня.

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року у Дружківці запрацювала ще одна свердловина для набору питної води.

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