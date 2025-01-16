Армія РФ хоче обійти та оточити місто: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу Покровська

Ситуація поблизу Покровська Фото: карта DeepState

Війська Росії не припиняють свого тиску поблизу міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Найбільша увага до просування окупантів у цьому районі зосереджена навколо селища Котлине, де ЗС РФ мали успіх за останні кілька днів. Росіяни дісталися дороги та залізниці на південний захід від селища, а також намагаються пробитися до самого населеного пункту. Наразі тривають стабілізаційні заходи, де Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб не дати загарбникам досягти успіху.



Ці просування вкотре показують намір російської армії обійти Покровськ з метою його оточення. Однак найголовнішою проблемою є не це. Ще важливіше для росіян – оволодіти логістикою. І цього вони намагаються досягти, як мінімум узявши її під вогневий контроль. Для цього окупанти використовують FPV-дрони, а на сьогодні ще й з оптоволокном, які активно набирають популярність через відсутність впливу РЕБ. Моментами в цьому районі фіксується один із найефективніших російських підрозділів БПЛА «Судоплатов». Ціль – дорога з Павлограда на Покровськ, яка вже знаходиться в зоні ризику для пересування.



«Одночасно відбувається активність ворога у напрямку селища Удачне, яке за своєю суттю може стати опорним пунктом для росіян у цьому районі, щоб закріпити свій рух до кордону Донецької області. Здійснюються штурмові дії у напрямку села Звірове із села Піщане, а також закріплення та насичення ресурсами села Шевченка, яке ворог по факту окупував та утворює з нього певний опорний пункт. Битва продовжується», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що російська армія захопила більшу частину багатоквартирної забудови в місті Торецьк на Донеччині.