Российская армия захватила большую часть многоквартирной застройки в Торецке – ГВА

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Российские войска пытаются как можно скорее полностью захватить город Торецк Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.



По его словам, оккупанты осуществляют массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также применяют тактическую авиацию для ударов по территории громады.



«Несмотря на это, наши Вооруженные силы дают достойный отпор, хотя враг значительно превосходит по численности. Линия фронта периодически меняется, ситуация то улучшается, то усложняется. Враг постепенно продвигается каждый день. Большинство многоквартирных домов уже находятся под его контролем. На окраинах Торецка расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома, которые все еще контролируют наши военные», – рассказал Чинчик.

Напомним, что в ВСУ опровергли почти полный захват Торецка, россияне не контролируют 90% города.