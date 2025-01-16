Армия РФ хочет обойти и окружить город: в DeepState рассказали о ситуации вблизи Покровска

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

Войска России не прекращают свое давление вблизи города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Наибольшее внимание к продвижениям оккупантов в этом районе сосредоточено вокруг поселка Котлино, где ВС РФ имели успех за последние несколько дней. Россияне добрались до дороги и железной дороги юго-западнее поселка, а также пытаются пробиться в сам населенный пункт. В настоящее время продолжаются стабилизационные меры, где Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы не дать захватчикам добиться успеха.



Эти продвижения в очередной раз показывают намерение российской армии обойти Покровск с целью его окружения. Однако самой главной проблемой является не это. Еще более важно для россиян – овладеть логистикой. И этого они пытаются добиться, как минимум взяв ее под огневой контроль. Для этого оккупанты используют FPV-дроны, а на сегодняшний день еще и с оптоволокном, которые активно набирают популярность из-за отсутствия влияния РЭБ. Моментами в этом районы фиксируется одно из наиболее эффективных российских подразделений БПЛА «Судоплатов». Цель – дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения.



«Одновременно происходит активность врага в направлении поселка Удачное, который по своей сути может стать опорным пунктом для россиян в этом районе, чтобы закрепить свое движение к границе Донецкой области. Совершаются штурмовые действия в направлении села Зверево из села Песчаное, а также закрепление и насыщение ресурсами села Шевченко, которое враг по факту оккупировал и образует из него определенный опорный пункт. Битва продолжается», – резюмировали аналитики.

Напомним, что российская армия захватила большую часть многоквартирной застройки в городе Торецк на Донетчине.