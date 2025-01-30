У Брянській області РФ дрони атакували нафтову станцію

Нафтова станція в Брянській області Росії зазнала атаки безпілотників. Ілюстративне фото

Жителі Климова та Новозибкова Брянської області Росії в ніч проти 30 січня повідомили про вибухи та подальші пожежі. Стверджується, що дрони намагалися атакувати нафтоперекачуючу станцію «Новозибків» трубопроводу «Дружба».

У мережі також публікують відео пожежі, зняте біля ТЦ «Квартал» на Жовтневій вулиці у Климовому та фото заграви над Новозибковим.

Очевидці повідомляють про потужні вибухи та велику пожежу, яку було зафіксовано навіть із супутників.

Міноборони РФ заявляє, що всі дрони були збиті.

Близько години ночі в російських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про вибухи та загоряння в районі населених пунктів Климове, Новозибкове та Мамай, через які проходить гілка нафтопроводу. Місцеві жителі бачили масштабну пожежу, зокрема в районі станції «Новозибків» поряд із кордоном Білорусі.

Міноборони РФ заявило, що російські військові нібито знищили п'ять українських безпілотників: два — над Брянською областю, три — над Бєлгородською. Однак дані NASA підтверджують наявність великих вогнищ у місці атаки, що говорить про ураження об'єктів.

На картах Google можна визначити, що удари припали по території, де розташована одна з ключових гілок нафтопроводу «Дружба». Ця гілка з'єднує Новозибкове з білоруським НПЗ у Мозирі, а також йде до нафтового порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом.

Офіційного коментаря українського командування з приводу атаки поки що не надходило.