Рейнджери ССО розбили позиції росіян і взяли полоненого

Танк ЗСУ б'є по будинку з окупантами. Фото: кадр із відео

Рейнджери 4-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію із зачистки одного з населених пунктів і поповнили обмінний фонд, взявши в полон російського військового. Про це повідомляє пресцентр Командування ССО.



Операція проводилася за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та ретельно скоординованого планування на всіх рівнях.



На першому етапі бійці за підтримки танка атакували позиції окупантів у зруйнованій будівлі. Екіпаж танка завдав постріл з близької відстані, що змусило одного з російських військових здатися.

Бійці ССО беруть у полон окупанта

У результаті зачистки було також знищено сили противника і захоплено ворожу документацію.

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Нагадаємо, Сили оборони України відкинули противника біля селища Шевченко Покровської громади Донецької області.