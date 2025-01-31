Росія окупувала Новоандріївку на Донеччині — DeepState

Російські війська окупували Новоандріївку в Донецькій області. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Водночас за даними аналітиків, Сили оборони України змогли відновити свої позиції біля Удачного.
СОУ змогли відновити позиції біля Удачного. Фото: карта DeepState
Однак противник продовжує просуватися ще в трьох населених пунктах Донецької області: Неліпівці, Котлиному та поблизу Шевченка.
РФ продовжує просуватися у Котлиному. Фото: карта DeepState
РФ продовжує просуватися у Неліпівці. Фото: карта DeepState
РФ продовжує просуватися у Шевченку. Фото: карта DeepState
Раніше війська Росії просунулися поблизу сіл Новоандріївка та Нововасилівка на Донеччині.
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