Росія окупувала Новоандріївку на Донеччині — DeepState

Росія окупувала Новоандріївку на Донеччині. Фото: карта DeepState

Російські війська окупували Новоандріївку в Донецькій області. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.



Водночас за даними аналітиків, Сили оборони України змогли відновити свої позиції біля Удачного.

СОУ змогли відновити позиції біля Удачного. Фото: карта DeepState

Однак противник продовжує просуватися ще в трьох населених пунктах Донецької області: Неліпівці, Котлиному та поблизу Шевченка.

РФ продовжує просуватися у Котлиному. Фото: карта DeepState

РФ продовжує просуватися у Неліпівці. Фото: карта DeepState

РФ продовжує просуватися у Шевченку. Фото: карта DeepState

Раніше війська Росії просунулися поблизу сіл Новоандріївка та Нововасилівка на Донеччині.