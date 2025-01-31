Війська РФ сьогодні знову обстріляли Краматорськ: перед атакою над містом помітили дрон

Краматорськ знову потрапив під російський обстріл. Фото: соцмережі

Місто Краматорськ Донецької області сьогодні вранці знову зазнало російського удару. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Мешканці зазначають, що сьогоднішній обстріл стався приблизно о 10:30.

Моніторингові канали за кілька хвилин до удару попередили про наявність дрону над містом.

За попередньою інформацією, вибух прогримів приблизно за 500 метрів від місця вчорашнього влучення. На цей раз боєприпас упав поблизу скверу.

Міська військова адміністрація пізніше повідомила, що обстріл було здійснено, попередньо, за допомогою ударного дрону. Постраждалих немає.

Нагадаємо, після вчорашнього удару російських військ по Краматорську постраждали 13 людей, серед них двоє дітей.