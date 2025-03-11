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Окупований Іловайськ частково знеструмлений

11 березня 2025, 12:57

Окупований Іловайськ частково знеструмлений

У тимчасово захопленому Росією Іловайську Донецької області припинено роботу п'яти котелень. Майже все місто залишилося без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі «ГУП «ДНР» «Донбастеплоенерго».

У відомстві пишуть, що роботу котелень призупинено тимчасово.

«Подача теплоносія не здійснюється на 65 житлових будинків, 3 школи, 2 дитсадки, 1 лікарню та 21 іншу категорію споживачів», — йдеться у повідомленні.

Котельні запрацюють після проведення ремонтних робіт.

Раніше ми писали, що за дві доби фахівці ДПЕК «Донецькі електромережі» відновили електропостачання у чотирьох населених пунктах Донецької області.

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