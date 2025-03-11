Російський військовий застрелив пораненого товариша по службі на фронті

Військовий РФ застрелив пораненого товариша по службі на фронті. Фото: кадр із відео

Українські бійці з підрозділу РУБАК «Катенята» зафіксували черговий випадок «своїх не кидаємо» в російській армії.



На відео видно, як російський штурмовик підірвався на міні, намагаючись просунутися в напрямку позицій Сил оборони України. До нього підбіг інший військовий РФ, спочатку надаючи допомогу.



Однак потім він несподівано спрямував зброю на пораненого товариша по службі й кілька разів вистрілив йому в голову.



Причини такого вчинку залишаються невідомими, але це далеко не перший випадок, коли окупанти добивають своїх поранених.

Раніше Центр спеціального призначення НГУ «Омега» опублікував відео, на якому поранений російський військовий намагається домовитися з українським дроном.