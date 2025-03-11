В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунали вибухи: виникла пожежа, є загибла та постраждалі

Пожежа після вибухів у Івано-Франківську. Фото: соцмережі

11 березня близько 18:30 на номер «102» надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Івано-Франківській області.



Пролунали два вибухи поблизу багатоквартирних будинків. Постраждали три людини.



На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та усі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини надзвичайної події.



Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла, що внаслідок одного з вибухів щагорілася покрівля багатоповерхівки.



Рятувальники гасять пожежу у будинку.



Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що вибух у багатоповерхівці пролунав у квартирі.



«Суспільне» з посиланням на Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги повідомило, що внаслідок вибухів загинула одна людина.

Нагадаємо, що 11 березня армія РФ обстріляла село під містом Покровськ на Донеччині, внаслідок чого загинули брати 11 та 13 років, яких раніше евакуювали до Дніпра.