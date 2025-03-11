Безпілотник ударив по нафтобазі у Серпухові Московської області

Дрон атакував нафтобазу у Московській області РФ. Фото: ASTRA

У Серпухові Московської області РФ безпілотник ударив по нафтобазі «Ока-центр». Про це повідомляє видання ASTRA.

Видання геолокувало відео, яке, як стверджувалося, знято вранці у Серпухові Московської області.

Зазначається, що автор ролику знаходиться на території ринку Борисівський двір, який розташований через шосе від нафтобази.

Мер Серпухова Олексій Шимко не повідомляв про наслідки удару та постраждалих, проте губернатор Московської області Олексій Воробйов згадував Серпухов серед міст, які зазнали атаки.

Нагадаємо, про наймасштабнішу атаку дронів з початку повномасштабної війни сьогодні вранці заявило Міноборони Росії. За повідомленням відомства, збито 337 безпілотників. За даними МО РФ, 91 дрон знищено в Московській області, 126 — у Курській, 38 — у Брянській. У Білгородській області збили 25 БПЛА, у Рязанській – 22, у Калузькій – 10.