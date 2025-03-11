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«Просуваємося»: радник Трампа з нацбезпеки Волтц прокоментував переговори з Україною

11 березня 2025, 15:45

«Просуваємося»: радник Трампа з нацбезпеки Волтц прокоментував переговори з Україною

У місті Джидда відбуваються переговори. Фото: Андрій Єрмак У місті Джидда відбуваються переговори. Фото: Андрій Єрмак

У Саудівській Аравії відбуваються переговори між українською та американською делегаціями. Зустріч триває вже четверту годину. Про це повідомляє CNN.

Присутні на зустрічі медіа повідомляли, що початок переговорів затримали через запізнення американської делегації.

Втім, керівник ОП Андрій Єрмак у своєму телеграмі написав, що «зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру.

«Я вірю, що разом із сильним американським керівництвом ми зможемо досягти цієї мети. Перспектива миру — довгоочікуваного — змушує кожного українця задуматися про нашу спільну подяку, турботу та рішучість. Подяка за підтримку та довіру, які ми отримували останніми роками, занепокоєння за майбутнє Європи та рішучість підтвердити демократичні, європейські переконання України. Ніхто не хоче закінчення війни більше, ніж наш народ, але світ має бути знайдений справедливим та стійким», — написав він для The Guardian.

На запитання іноземного журналіста про те, як відбувається зустріч, радник з національної безпеки Майк Волтц під час перерви відповів: «Просуваємося».

Зустріч делегацій триває вже четверту годину. Єрмак о 15:25 написав, що «робота продовжується».

Нагадаємо, 11 березня, у місті Джидда Саудівської Аравії розпочалися переговори делегацій України та США .

З української сторони беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

З боку Америки виступатимуть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц.

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