Евакуація сімей із дітьми з Дружківки та Слов'янська: шестеро дітей у безпеці

ЗЗ Дружківки та Слов'янська евакуювали шістьох дітей. Фото: кадр із відео

На Донеччині триває евакуація сімей із дітьми. Шістьох дітей разом із батьками було вивезено з Дружківки та Слов'янська в безпечні регіони України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.







В евакуації та розселенні сімей допомогли благодійні фонди «Схід SOS» і «Save Ukraine», а також гуманітарна місія «Проліска».



Сім'я з Дружківки з двома дітьми вже прибула до Хуста, де їм надали тимчасове житло. Дві сім'ї з чотирма дітьми зі Слов'янська розмістив фонд «Save Ukraine» - вони проживатимуть у шелтері в Києві.



Евакуація мирних жителів із Донецької області триває, оскільки регіон перебуває під постійною загрозою обстрілів.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 12 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. У деяких громадах через атаки зруйновані та пошкоджені будинки, є постраждалі.