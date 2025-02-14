Суд у США зобов'язав адміністрацію Трампа скасувати заморожування фінансування міжнародної допомоги

Федеральний суд США зобов'язав адміністрацію Дональда Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке призвело до призупинення гуманітарної допомоги та програм розвитку у всьому світі. Суд дав адміністрації п'ять днів, щоб підтвердити виконання цього рішення.



Як повідомляє Associated Press, у постанові судді, винесеній увечері 13 лютого, йдеться про значні збитки, завдані постачальникам і некомерційним організаціям, які надають більшу частину американської допомоги за кордоном.



Суддя Амір Алі підкреслив, що адміністрація не представила виразних пояснень, чому повне призупинення виділених Конгресом коштів, яке порушило контракти з тисячами компаній та організацій, могло вважатися обґрунтованим кроком для перегляду програм.



Крім того, суд заборонив держсекретарю США Марко Рубіо та іншим чиновникам виконувати розпорядження про припинення роботи, які були надані адміністрацією Трампа та головою Департаменту ефективності уряду Ілоном Маском організаціям, які займаються іноземною допомогою.



В іншому судовому процесі, розглянутому в четвер, суддя також ухвалив тимчасово заблокувати розпорядження адміністрації Трампа про звільнення всіх співробітників USAID по всьому світу, за винятком невеликої частини. Це обмеження залишиться чинним як мінімум на тиждень.



Це рішення стало першим судовим викликом заморожування фінансування, яке ініціювало республіканська адміністрація. Воно з'явилося на тлі зростаючої кількості позовів від профспілок держслужбовців, гуманітарних організацій та підрядників, які вимагають зупинити розпуск Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та скорочення зовнішньої допомоги США.



На момент публікації реакції адміністрації Трампа не було.