Військову допомогу США для України призупинено на 90 днів — The New York Times

Мінімум на 90 днів призупинено військову допомогу США для України. Фото: The War Zone

США призупинили постачання допомоги іноземним країнам щонайменше на 90 днів. Виявилося, що це стосується й військових в Україні, пише американське видання The New York Times.

У Держдепі пояснили, що цей крок спрямований на забезпечення того, щоб усі програми іноземної допомоги «були ефективними та відповідали зовнішній політиці США згідно з програмою "Америка насамперед"», зазначає видання.

Указ про припинення іноземної допомоги став першою великою зовнішньополітичною акцією Трампа.

Як пише видання, наказ американського президента поширюється на більшість програм допомоги військовим та безпеці, зокрема в Україні, Тайвані та Йорданії. Значну частину цієї допомоги забезпечував Державний департамент.

Раніше стало відомо, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже призупинило фінансування програм та проектів в Україні. До них, зокрема, належали проекти щодо підтримки ветеранів, біженців та вільних ЗМІ.

На тлі повідомлення у ЗМІ керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко опублікував у телеграм-каналі пост, в якому запевнив, що військова допомога США для України триває за прийнятими раніше пакетами військової допомоги.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Держдепу щодо заморожування іноземної допомоги не вплине на постачання зброї в Україну.