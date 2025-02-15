Переговори про угоду щодо рідкісноземельних металів України продовжуються — Зеленський

Україна та США продовжують переговори щодо українських рідкісноземельних металів.



«Ми продовжуємо переговори», — сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.



Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським передав йому перший драфт угоди про партнерство. За словами Зеленського, йшлося про корисні копалини.



14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму про партнерство зі США та передала його американській стороні.



Політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін у соцмережі X, посилаючись на американських конгресменів, що у Мюнхені Зеленський відкинув пропозицію делегації Конгресу США підписати меморандум, який надав би американській стороні 50% майбутніх запасів українських корисних копалин.



На полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський наголосив, що природні ресурси України мають бути захищені, щоб вони не опинилися в руках Росії та її союзників.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів України на подальшу військову та фінансову допомогу.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не хоче «дарувати» Заходу свої запаси, але пропонує взаємовигідну співпрацю, причому США мають отримати пріоритетний доступ до родовищ.



Україна ще не почала ґрунтовного видобутку рідкісноземельних металів — це дорогі процеси, які вимагають багатомільйонних інвестицій. Але дослідження вказують на великий потенціал можливого їх видобутку.



Крім цього, значна частина родовищ рідкісноземельних елементів знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Чи може це стати передумовою можливої деокупації східних територій України — розбиралися «Новини Донбасу».