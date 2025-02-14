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Журналист сообщил об отказе Зеленского подписать договор о передаче редкоземельных металлов США на Мюнхенской конференции

14 февраля 2025, 23:18

Журналист сообщил об отказе Зеленского подписать договор о передаче редкоземельных металлов США на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых. Об этом 14 февраля сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, принимавших участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Зеленский вежливо отказался подписывать это», — отметил Рогин.

Ранее западные СМИ писали, что во время 90-минутной встречи с двухпартийной группой американских сенаторов президент Украины выразил обеспокоенность предложением США по инвестициям в добычу полезных ископаемых.

По данным Reuters, 14 февраля украинская сторона передала Соединенным Штатам свои предложения по двустороннему соглашению о критически важных минералах. Американская делегация запросила время до 18:00 по Киеву, чтобы изучить эти предложения перед встречей Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.

«Мы получили предложение по инвестициям в критические минералы Украины, и мы об этом много говорили: я говорил, что надо защищать Украину, наши ресурсы... Когда мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали в руки оккупационной России и их союзникам, надо все это защищать. А если страны их защищают, это очень важно», — заявил Зеленский во время панели «Стратегические инвестиции: будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности».

На данный момент достоверно неизвестно, на какой стадии находятся переговоры Украины и США о потенциальном обмене редкоземельных металлов на оружие.

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Украина получила от США первый проект соглашения о партнерстве и намерена как можно скорее завершить его согласование и подписание, 12 февраля заявил Владимир Зеленский.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов Украины на дальнейшую военную и финансовую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет «дарить» Западу свои запасы, но предлагает взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям. 

Украина еще не приступила к основательной добыче редкоземельных металлов — это дорогостоящие процессы, требующие многомиллионных инвестиций. Но исследования указывают на большой потенциал возможной их добычи.    

Кроме этого, значительная часть месторождений редкоземельных элементов находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Может ли это стать предпосылкой для возможной деоккупации восточных территорий Украины — разбирались «Новости Донбасса». 

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