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США сформували переговорну делегацію про мир в Україні — підсумки зустрічі Венса та Зеленського

14 лютого 2025, 20:03

США сформували переговорну делегацію про мир в Україні — підсумки зустрічі Венса та Зеленського

США сформували переговорну делегацію про мир в Україні — підсумки зустрічі Венса та Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс провели переговори, під час яких обговорили необхідність активної роботи над планом щодо припинення війни та стримування Володимира Путіна.

Глава української держави також наголосив на важливості надання Україні реальних гарантій безпеки та повідомив, що переговори з американською стороною продовжаться.

«Ми будемо раді бачити генерала Келлога в Україні найближчим часом», — зазначив Зеленський.

Своєю чергою Джей Ді Венс заявив, що зустріч була продуктивною, і попереду очікуються подальші переговори.

«У нас була низка плідних розмов, багато речей, за якими ми мали стежити та працювати. І головна мета полягає в тому, як це окреслив президент Трамп: ми хочемо, щоб війна завершилася, ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, довготривалого миру, а не такого світу, який призведе до конфлікту у східній Європі лише через кілька років», — наголосив Венс.

За словами віцепрезидента США, до переговорної делегації увійдуть державний секретар Марк Рубіо та спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

«Для нас важливо зібратися разом і розпочати розмови, які необхідні, щоб закінчити цю справу», — зазначив Венс, наголосивши, що робота над мирними домовленостями триватиме найближчими тижнями та місяцями.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У своїй промові він опосередковано згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним становить загрозу не лише Сполученим Штатам, а й всьому світу.

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