Українських військових відводять з однієї ділянки фронту на Донеччині

ЗСУ відводять з однієї ділянки фронту на Донеччині. Фото: Сергій Наєв

Командир тактичної групи, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про відведення Сил оборони на одній із дільниць фронту в Донецькій області. Це зможе зберегти життя українським військовим. Про це він написав на сторінці у Фейсбук.



«Майже кожного дня буваю на передовій, спілкуюся з військовими — тими, хто є основою нашої армії. Це сильні та віддані воїни, які щодня роблять свою справу, попри втому, погоду та обставини», — зазначив він.



За словами генерал-лейтенанта, найважливіше для командування — зберегти життя та здоров'я особового складу.



«Тому на одній із дільниць фронту прийнято рішення про відведення сил та коштів з невигідних позицій. Це дозволило не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми можемо діяти ефективніше», — додав військовий.



Крім того, Наєв доповнив, що за останній місяць вдалося знищити понад 30 одиниць бронетехніки та понад 2000 окупантів. Це значно зменшило кількість російських атак.



Зазначимо, Наєва на початку лютого призначили командиром тактичної групи «Велика Новосілка».



Раніше ми писали, що в Торецьку Донецької області лінія фронту постійно змінюється, повідомив речник ОСГВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Він наголосив, що провести статичну лінію неможливо. Аналітики DeepState також повідомляють, що лінія бойового зіткнення в Торецьку постійно змінюється, проте жодного контрнаступу у місті не було.