Обстріли Покровської громади: російські загарбники зруйнували та пошкодили будинки

Російські військові продовжують обстрілювати Покровську громаду Донеччини. Підсумки минулої доби — зруйновано будинок, також сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, під удар потрапив Покровськ та Родинське. Інформація про постраждалих не надходила.



О 7:00 російські окупаційні війська атакували західну частину міста Покровська. Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний будинок.



Приблизно о 9:00 під ворожий обстріл потрапила північна частина міста Родинське. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі. Відбулася пожежа на площі 10 м кв., яку ДСНС вдалося ліквідувати об 11:15.



Раніше ми писали, що загарбники в понеділок вранці, 17 березня, вдарили по прифронтовому Покровську Донецької області. Троє дітей отримали поранення.