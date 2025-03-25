ЗСУ зупинили колону бронетехніки та відбили штурм російських військ на Новопавлівському напрямку

Колона російської бронетехніки на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Батальйон безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ відбив штурм колони російської бронетехніки на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



На чолі колони рухався танк із міцною бронею та антидроновим захистом. Українські військові вчасно помітили колону й одразу почали бити по ній. Частину техніки вдалося зупинити. Проте один із танків швидко наближався до оборонних укріплень ЗСУ. Його не зупиняли навіть мінно-вибухові загородження, встановлені на дорозі. Лише після третього вибуху танк зупинився та був добитий дронами-камікадзе.

Нагадаємо, що пілоти дронів знищили приховану в Серебрянському лісі бронетехніку та зірвали штурм армії РФ на Луганщині.