У ЗСУ назвали найуспішніший зараз напрямок фронту для українських військ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Для ЗСУ зараз найуспішнішим є Покровський напрямок. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це стосується як ефективності активної оборони, так і інтенсивності втрат російських військ.



«Зокрема, в контексті втрати контролю росіян над населеними пунктами під час обміну ударами. Досвід на Покровському напрямку слід масштабувати, тому що тут побудована ефективна лінія активної оборони, зокрема через взаємодію БПЛА, піхоти та інших військ. Саме тут формуються правила війни, які визначатимуть її перебіг у наступні місяці, а можливо й роки», – заявив Трегубов.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у місті Торецьк та на Покровському напрямку.