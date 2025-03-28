У Саратові та Енгельсі РФ прогриміли десятки вибухів

Вночі та вранці безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс. Ілюстративне фото

Понад 30 вибухів нарахували жителі російських міст Саратова та Енгельса цієї ночі та зранку. Повідомляють про атаку безпілотників. Ціллю міг бути місцевий нафтопереробний завод (НПЗ), повідомляє ASTRA.

Видання геолокувало відео зі збиттям дрону над Саратовом і дійшло висновку, що ймовірною ціллю міг бути місцевий НПЗ

Зазначається, що на відео знято Храм в ім'я святих благовірних князів-страстотерпців Бориса та Гліба. Він розташований у південно-західній частині міста, а збиття дрону сталося трохи північніше.

Праворуч у кадр оператора також потрапляє будівля цеху за адресою вул. Томська, 1к3. Там знаходяться підприємство, що займається лазерною різкою металу, компанія з виробництва блочно-модульних котелень та місцевий пейнтбольний клуб.

«До Саратовського НПЗ від цього місця — приблизно 3,5 кілометра, а до військового аеродрому "Сокіл" — менше дев'яти», — пише ASTRA.

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін підтвердив атаку безпілотників на регіон. Він заявив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав та пошкоджень серед цивільних об'єктів немає.

За даними Міноборони РФ, за ніч над Саратовською областю збили 19 українських безпілотників.