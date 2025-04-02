Удар по Красному Лиману під Покровськом: рятувальники серед завалів виявили фрагменти тіл

Наслідки обстрілу села Красний Лиман на Донеччині. Фото: ДСНС

1 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли село Красний Лиман Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Зруйнована господарська споруда, сталася пожежа. Рятувальники загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів.



Під час розбору завалів та опитування місцевих жителів стало відомо, що у зруйнованій будівлі могли перебувати люди.



Внаслідок робіт серед уламків бійці ДСНС виявили фрагменти тіл. Їх передали для подальшої ідентифікації.



Загалом рятувальники розібрали три тонни зруйнованих конструкцій. Роботи завершені.

Нагадаємо, що раніше було відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу села Красний Лиман.