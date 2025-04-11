РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є поранені. Фото: кадр із відео

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпровському району Херсона. Про це повідомив начальник МВА міста Роман Мрочко. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали — пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.







Група екстреного реагування Херсонської міської військової адміністрації виїхала на місце обстрілу, щоб оцінити масштаби руйнувань і надати необхідні консультації. Працівники КП «Парки Херсона» оперативно розпочали закриття вибитих вікон ОСБ-плитами через несприятливі погодні умови.

До 13:00 кількість поранених унаслідок ворожого обстрілу збільшилася до п'яти. Медики надали допомогу 71-річній жінці та 73-річному чоловікові. В обох діагностовано контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. У жінки також зафіксовано садна на шиї, а в чоловіка — травматичне ушкодження правої ноги.



Крім того, 56-річний херсонець зазнав мінно-вибухової травми та осколкових поранень правої ноги внаслідок обстрілу того ж району близько 13:00.