У бою на F-16 загинув український пілот Павло Іванов

Сьогодні у бою на винищувачі F-16 загинув капітан Павло Іванов. Про загибель повідомив президент України, висловивши співчуття сім'ї та бойовим товаришам офіцера. Пілотові було 26 років.



Військові надають необхідні доповіді щодо обставин цього бою. Наразі проводиться з'ясування всіх деталей.



Українська бойова авіація — F-16, «Міражі», МіГі — щодня виконує бойові завдання, захищаючи країну та підтримуючи наземні операції.

У березні українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно.