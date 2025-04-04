Посланець Путіна заявив про бажання американського бізнесу повернутися до РФ

Про готовність бізнесу США повернутися до Росії повідомив посланець Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: ТАСС

Спеціальний представник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що компанії зі США готові повертатися до Росії та займати місце європейського бізнесу.

Про це Дмитрієв у четвер, 3 квітня, розповів російським ЗМІ після зустрічей у Вашингтоні.

«Багато американських компаній хочуть зайняти ті ніші, з яких пішли європейські компанії», — сказав Дмитрієв.

Розповідаючи про два дні у Вашингтоні, посланець Путіна заявив, що було зроблено «три кроки вперед» у відносинах між РФ та США.

За словами Дмитрієва, у ході переговорів було досягнуто значного прогресу щодо домовленості про припинення вогню в Україні.

Він також заявив, що проводив зустрічі з «ключовими членами адміністрації Трампа», не називаючи імен. За його словами, основною темою розмов було відновлення діалогу, який було зупинено адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена

Дмитрієв зазначив, що адміністрація Трампа, на відміну від попередньої, «чує та розуміє заклопотаність» РФ, а також ставиться «з крайньою повагою» і знаходить компроміси.

Він розповів, що серед іншого обговорювалася можлива співпраця в Арктиці та розробці рідкісноземельних металів, а також в інших секторах.

Посланець Путіна зазначив, що між РФ та США зараз триває робота над відновленням прямого авіасполучення. Крім того, обговорювалися культурні, туристичні та релігійні обміни.

Раніше повідомлялося, що глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв підтвердив, що проводить зустрічі з членами адміністрації Трампа у Вашингтон за дорученням глави Кремля.