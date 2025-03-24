У Бєлгородській області знищено 4 російські вертольоти — ССО

Російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Фото: Авіація. рф

Чотири російські вертольоти були знищені в Бєлгородській області Росії. Про це сьогодні повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій України.

За повідомленням відомства, в рамках спільної операції з ГУР, ракетними військами та артилерією сили ССО знищили два вертольоти моделі Мі-8 та два вертольоти моделі Ка-52 «Алігатор».

Ка-52 — ударний вертоліт, використовується для розвідки та атак наземних цілей. Транспортні вертольоти Мі-8 застосовують для перевезення особового складу та вантажів та підтримки наземних операцій.

Всі гелікоптери були знищені ракетними ударами, заявили в ССО.