ЗСУ збили дорогий розвіддрон «Мерлін-ВР» на Лиманському напрямку

Тінь дрона ЗСУ над крилом російського БпЛА. Фото: кадр із відео

На Лиманському напрямку українські військові збили ворожий розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР». Про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Полювання на дрон влаштували зенітники механізованої бригади спільно з артилеристами. Саме артилерійська бригада першою дісталася до цілі, але піхотинцям вдалося зафіксувати рідкісні кадри знищення ворожого БПЛА на висоті кількох кілометрів.



Збитий дрон — один із найдорожчих в арсеналі РФ: «Мерлин-ВР» — експериментальний розвідувальний БПЛА вартістю понад $300 тисяч. Він здатний підійматися на висоту до 5 км, перебувати в повітрі до 10 годин і долати відстань до 600 км.