Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Вони зробили помилку»: Трамп прокоментував російський удар по Сумах

14 квітня 2025, 12:37

«Вони зробили помилку»: Трамп прокоментував російський удар по Сумах

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп прокоментував російський ракетний удар по Сумах, в результаті якого, за останніми даними, загинули 34 мирні жителі.

«Я гадаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я гадаю, що це жахливо. Я думаю, що вся ця війна – це жахливо. Я думаю, що розпочати цю війну було зловживанням владою. Ця країна ніколи не розпочала б війну, якби я був президентом. Ця війна — ганьба», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про удар по Сумах на борту президентського літака Air Force One, повідомляє CNN.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали удару по Сумах — за попередніми даними, двома балістичними ракетами. Удар припав по центру міста, загинули 34 особи, серед яких двоє дітей. Постраждали щонайменше 117 людей.

За словами президента України Володимира Зеленського, перша ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася над вулицею.

Мер Конотопу, другого великого міста Сумської області, заявив, що в момент удару в Сумах відбувалося нагородження військових і розкритикував за це голову обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Військові, як стверджує конотопський мер, при ударі не постраждали, оскільки встигли спуститися в укриття.

Російський удар по Сумах засудили майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який назвав його «серйозним військовим злочином», президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та інші європейські лідери.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ракетний удар Суми Дональд Трамп
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
11:49
На Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області
19:45
«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
усі новини
13:55
Інститут нацпам'яті визнав Жванецького «пропагандистом російської імперської політики»
13:25
НАБУ оголосило в розшук фігурантку справи про харчування ЗСУ
13:07
У Донецькій ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів минулої доби
12:57
Під Вовчанськом артилерія ЗСУ ліквідувала 33 окупантів
12:38
Після удару по Сумах у лікарнях залишаються 39 поранених
12:37
«Вони зробили помилку»: Трамп прокоментував російський удар по Сумах
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:58
Російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів — DeepState
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
11:07
Торецьк перетворився на місто-привид через обстріли РФ
10:50
ГУР: в Архангельську знищено 4 авто силовиків РФ
10:35
РФ обстріляла Донецьку область: 1 загиблий, 6 поранених
09:58
Опубліковані перші кадри після удару РФ по Сумах
09:33
Росія вдарила КАБами по Степногірську, зникло світло і спалахнула пожежа
09:12
Нічний удар дронами РФ по Одеській області: 7 постраждалих
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
17:00
Війська Росії завдали авіаудару по центру Новохатського на Донеччині: одна людина загинула, ще три – поранені
16:34
«Тролейбус смерті – фактично всі пасажири загинули»: в ОВА розповіли нові подробиці удару по центру Сум
15:50
ЗСУ спалили всю бронетехніку та зупинили російський штурм ще на його початку на Новопавлівському напрямку
15:32
Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: у місті загорілися будинки та є поранені
усі новини
ВІДЕО
Удар артилерії ЗСУ по окупантах під Вовчанськом. Фото: кадр із відео Під Вовчанськом артилерія ЗСУ ліквідувала 33 окупантів
14 квітня, 12:57
У лікарнях Сум залишаються 39 поранених. Фото: кадр із відео Після удару по Сумах у лікарнях залишаються 39 поранених
14 квітня, 12:38
Місто-привид на Донбасі, кадри зруйнованого Торецька. Фото: кадр із відео Торецьк перетворився на місто-привид через обстріли РФ
14 квітня, 11:07
Пожежа в МВС Архангельська, згоріли авто силовиків. Фото: кадр із відео ГУР: в Архангельську знищено 4 авто силовиків РФ
14 квітня, 10:50
Перші кадри удару РФ по Сумах. Фото: кадр із відео Опубліковані перші кадри після удару РФ по Сумах
14 квітня, 09:58
РФ завдала удару по Одеській області, 7 людей постраждали. Фото: ДСНС Нічний удар дронами РФ по Одеській області: 7 постраждалих
14 квітня, 09:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір