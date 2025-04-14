«Вони зробили помилку»: Трамп прокоментував російський удар по Сумах

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп прокоментував російський ракетний удар по Сумах, в результаті якого, за останніми даними, загинули 34 мирні жителі.

«Я гадаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я гадаю, що це жахливо. Я думаю, що вся ця війна – це жахливо. Я думаю, що розпочати цю війну було зловживанням владою. Ця країна ніколи не розпочала б війну, якби я був президентом. Ця війна — ганьба», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про удар по Сумах на борту президентського літака Air Force One, повідомляє CNN.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали удару по Сумах — за попередніми даними, двома балістичними ракетами. Удар припав по центру міста, загинули 34 особи, серед яких двоє дітей. Постраждали щонайменше 117 людей.

За словами президента України Володимира Зеленського, перша ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася над вулицею.

Мер Конотопу, другого великого міста Сумської області, заявив, що в момент удару в Сумах відбувалося нагородження військових і розкритикував за це голову обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Військові, як стверджує конотопський мер, при ударі не постраждали, оскільки встигли спуститися в укриття.

Російський удар по Сумах засудили майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який назвав його «серйозним військовим злочином», президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та інші європейські лідери.