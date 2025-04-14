У Сумах знову прогримів вибух: перед цим очевидці чули звук безпілотника

Сьогодні вдень у Сумах знову пролунав вибух. Попередньо, була атака російського безпілотника. Фото: телеграм-канал «Суми»

У Сумах вдень 14 квітня пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали попереджали про розвідувальні російські дрони. Також про звуки дрону перед вибухом у соцмережах повідомляли очевидці.

«Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За кілька хвилин з'явилося уточнення, що у Сумському районі Сумщини та Запорізької області помічено активність розвідувальних дронів.

Вибух пролунав у Сумах приблизно о 13:35.

«У Сумах пролунав вибух. Мабуть, це той "шахед", який кружляв містом півтори години. Місто в диму. Детальну інформацію надаватимемо», — повідомив у соцмережі виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар. Також він опублікував відео задимлення після вибуху.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих або руйнування внаслідок атаки.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали удару по Сумамх — за попередніми даними, двома балістичними ракетами. Удар припав по центру міста, загинули 34 особи, серед яких двоє дітей. Постраждали щонайменше 117 людей.