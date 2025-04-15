Одна людина постраждала через російський обстріл Слов'янська сьогодні вранці — МВА

Наслідки ударів російських безпілотників по Слов'янську вранці 15 квітня. Фото: МВА

Російські окупаційні війська вранці 15 квітня атакували місто Слов'янськ Донецької області шістьма ударними безпілотниками типу Shahed. Одна людина постраждала.

Про це повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

Він зазначив, що обстріл міста за допомогою ударних дронів тривав з 8:45 до 9:20.

«Промзона мікрорайону Лісний. Пошкоджено СТО та інші підприємства», – уточнив начальник МВА.

Також він зазначив, що наразі збитки ще уточнюються.