Російські обстріли знищили церкву у Золотому Колодязі на храмове свято

У селі Золотий Колодязь Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ було повністю знищено православний храм на честь святителя Димитрія, митрополита Ростовського. Трагедія сталася 7 липня 2025 року, у день святкування Різдва Іоанна Предтечі.



Як повідомляється у Telegram-каналі Покровського вікаріатства, від будівлі церкви залишилися лише руїни — частково вціліли лише окремі стіни та дзвіниця. Храм розташовувався на території Добропільського благочиння та мав важливе духовне значення для місцевих мешканців.

Нагадаємо, внаслідок ранкового удару двох російських «шахедів» у Добропіллі 6 травня було пошкоджено храм.