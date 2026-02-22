Кремль загоняет людей в оккупации в Max

В России усиливают цифровой контроль над повседневной жизнью граждан, фактически навязывая обязательное общение через государственный мессенджер.



Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (ТСЖ) грозят штрафы до 300 тысяч рублей — если в доме нет «домового чата» в госприложении Max или если обязательная информация размещена где-то еще.



С 1 сентября 2026 года ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны создать чат именно в государственном мессенджере и вести коммуникацию исключительно там. В этом чате должны публиковаться режим работы, контакты диспетчерской и экстренных служб, а также вестись электронный обмен сообщениями с жильцами.



Иными словами, альтернативы — частным мессенджерам или офлайн-каналам — власти не оставляют. Нарушения квалифицируются как несоблюдение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований.



Санкции — до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч для юридических (УК и ТСЖ). При повторных нарушениях — дисквалификация руководителей. Контроль за исполнением возложен на государственные жилищные инспекции регионов РФ. О нововведениях публично заявил депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.



На временно оккупированных территориях подобные требования означают принудительное втягивание жителей в российскую цифровую инфраструктуру. Госмессенджер становится не просто «удобным сервисом», а инструментом учета, давления и потенциального слежения, где отказ от участия может повлечь проблемы для жильцов.



Таким образом, под видом «упорядочивания ЖКХ» Россия продолжает расширять систему цифрового принуждения, стирая границу между бытовыми вопросами и государственным контролем — особенно опасным для людей, живущих под оккупацией и лишенных реального выбора.

Напомним, на временно оккупированных территориях практически не работают украинские мобильные операторы. При этом недавно жители стали пользоваться интернет-телефонией, ее можно оформить онлайн.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»