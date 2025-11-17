Оккупанты отбирают жилье у мариупольцев: почему вернуть имущество почти невозможно

Мариуполь. Фото: t.me/mariupolnow

Более 25 тысяч квартир — именно столько жилья оккупационные власти на захваченных территориях признали якобы бесхозным, подсчитало французское медиа «Ле Фигаро». Конфискуют целые дома, имущество отбирают даже у тех, кто зарегистрировал его в российских реестрах.

Новый «закон» возвращает Мариуполь в 90-е

Так называемое бесхозяйное, а по факту украденное жилье уехавших украинцев планируют передавать в собственность региональных псевдовластей. Законопроект об этом инициировало министерство строительства и ЖКХ России. Эксперты убеждены: сомнений в том, что документ примут, нет.

«Законопроект о государственном регулировании бесхоза, который должен как-то помирить, теоретически, да, то есть упорядочить все эти правоотношения, так как они не упорядочены. В условной “ДНР” делается свое, в Запорожье свое в оккупированном, на территории России вообще другой закон действует. Вот теперь будет другой закон», — объясняет руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

После принятия российского законопроекта отобранные квартиры смогут передавать россиянам, которые лишились жилья из-за боевых действий и переехали на захваченные территории. То есть, имущество украинцев, не пожелавших оставаться в оккупации или сбежавших от войны, отдадут условным белгородцам или курянам.

Андрющенко уточняет:

«Однако в приоритете бюджетники, военные, полиция. И так называемые “СВОшники”. То есть, наши квартиры отдадут россиянам. Вот такой законопроект есть. И уже по опыту он точно пройдет и поставит точку в этих правоотношениях».

Закон этот настолько рейдерский, что даже жители захваченных городов его критикуют. Называют отъем жилья рэкетом и говорят, что вернулись беспредельные 90-е. Но удивляться нечему — оккупационные власти действуют именно по логике криминальных группировок. За последние полтора года они признали «бесхозными» тысячи объектов. Еженедельно публикуют новые списки: Донецк, Мариуполь, Луганск, Мелитополь, Бердянск, Скадовск — и даже сельские поселения.

Так, в конце октября 30 объектов нашли «бесхозными» в селе Хорлы Херсонской области, где проживает менее тысячи человек. В Каховке только в одном доме на улице Мелитопольской оккупанты считают «брошенными» более 70 квартир — это центральная часть города. Кремлевские ставленники обычно начинают самозахват именно с центральных районов.

Например, в списке объектов с признаком «бесхоза» в Донецке за март прошлого года более половины квартир расположены в центре. В Мариуполе первыми в списки попадали квартиры Центрального и Приморского районов, затем — Кальмиусского и микрорайона Восточный.

Чтобы убедить людей, что массовый отъем жилья — не рейдерство, оккупанты уверяют, что внесение в списки ещё не означает конфискацию.

Когда даже ремонт становится поводом для конфискации

Антон Кольцов, так называемый «мэр» Мариуполя, заявляет: «В течение 30 дней мы ждем информацию от потенциальных владельцев данной квартиры, данной недвижимости и если этого не происходит, то мы регистрируем данный объект в Роскадастре как бесхозяйный».

После этого, по словам Кольцова, у владельцев есть три месяца на доказательство прав. Если человек не приехал, не получил российский паспорт и не внес недвижимость в реестр РФ, начинается так называемый «суд», который принимает решение о конфискации.

Но даже этот алгоритм не работает. Так, был случай, когда целый дом признали «бесхозным», хотя жильцы лишь временно уехали на время ремонта.

Списки «бесхоза» огромны: в доме 142 на проспекте Строителей — 62 такие квартиры, в доме 21а на улице Куприна — 37. В каждой многоэтажке ситуация аналогичная.

Чтобы доказать свое право на квартиру, мариупольцам нужно прийти по адресу, которого нет на карте.

«Дом, в котором ты должен появиться… сейчас находится на переулке Черноморский, 10. На картах этого адреса нет, таблички на доме нет. Можно бегать по кругу, потому что отображается только переулок Черноморский, 9», — приводит пример Андрющенко.

Параллельно жителей запугивают отключением водоснабжения: группировка «ДНР» грозит перекрывать воду «бесхозным» квартирам. Учитывая хаотичность составления списков, под угрозой могут оказаться любые люди.

В Telegram-группе «Бесхозяйное жилье в Мариуполе» более 18 тысяч участников. Очереди в местное управление имущественных и земельных отношений огромны — люди приходят ещё ночью. Приём всего четыре часа в день.

Мариупольцы справедливо возмущаются тем, что псевдовласти даже не сверяют данные с Росреестром.

Именно Путин озвучил план заселить пять тысяч квартир, предложив отдавать чужие квартиры тем, кто остался без жилья. По сути, глава Кремля публично одобрил массовое рейдерство.

Мариупольцы в большинстве своём против въезжать в квартиры своих бывших соседей. Но псевдовласти решили иначе: компенсационное жильё строить не нужно, если можно переселить людей в отобранные квартиры, а новые дома продать.

Сегодня группировка «ДНР» перевыполнила «план Путина»: в Мариуполе признаны «бесхозными» более 13 тысяч квартир.

В Запорожской области ситуация аналогичная: только в Мелитополе более трех тысяч «бесхозных» квартир. Город активно заселяют россияне, и это объясняет агрессивную конфискацию. В «лидерах» по отъёму жилья также Бердянск и Энергодар. В Луганской области — Луганск и Брянка, где в список внесён целый квартал.

Пока города остаются под российской оккупацией, вернуть имущество невозможно: даже обращение в псевдосуды не гарантирует исключения квартиры из списка. А даже если исключат — она может снова туда попасть.

Мошенничество под видом восстановления

На фоне массового признания квартир «бесхозными» в оккупированном Мариуполе обнаружили очередную жилищную схему.

Центр изучения оккупации сообщает, что россияне завершили строительство очереди ипотечного комплекса «Ленинградский квартал». Новые дома появились прямо на котлованах сожжённых и демонтированных многоэтажек в районе проспекта Металлургов, 87 — тех самых, которые были разрушены российскими войсками во время блокады Мариуполя весной 2022 года.

Чтобы прошлые владельцы не могли претендовать на так называемое «компенсационное жилье», оккупанты изменили юридические адреса зданий.

Первый дом очереди в 2023 году получил адрес «проспект Металлургов, 87Б». Просто добавили букву — и в системе это уже «другой» дом.

Параллельно кремль обязал Пушилина передавать оккупированному Мариуполю в собственность до 10% квартир, если дом построен на месте демонтированного. Чтобы не выполнять даже это условие, коллаборанты начали менять адреса более радикально.

Теперь один из новых домов «Ленинградского квартала» стал «Металлургов, 10».

«Почему так? Потому что реальная адреса Металлургов, 10 — это пустой земельный участок, где никто никогда не жил. А значит — и отдавать ничего не надо. Как в анекдоте: “Везде суббота, а тут — воскресенье”. Так и здесь: между Металлургов 87, 93 и далее — внезапно появляется “Металлургов, 10”. Гениальная жадность. Гениальное мошенничество», — комментирует Центр изучения оккупации объясняет логику захватчиков.

Таким образом, в оккупации продолжают процветать мошеннические схемы, которые позволяют российским властям зарабатывать на горе мариупольцев и обогащаться за счёт продажи жилья россиянам из разных регионов страны-агрессора.