Окупанти забирають житло у маріупольців: чому повернути майно майже неможливо

Маріуполь. Фото: t.me/mariupolnow

Понад 25 тисяч квартир — саме стільки житла окупаційна влада на захоплених територіях визнала нібито безхазяйною, підрахувало французьке медіа «Ле Фігаро». Конфіскують цілі будинки, майно відбирають навіть у тих, хто зареєстрував його у російських реєстрах.

Новий «закон» повертає Маріуполь у 90-ті

Так зване безхазяйне, а за фактом вкрадене житло українців, які виїхали, планують передавати у власність регіональних псевдовлад. Законопроєкт про це ініціювало міністерство будівництва та ЖКГ Росії. Експерти переконані: сумнівів у тому, що документ ухвалять, немає.

«Законопроект про державне регулювання безгоспу, який має якось помирити, теоретично, так, тобто упорядкувати всі ці правовідносини, оскільки вони не впорядковані. В умовній “ДНР” робиться своє, у Запоріжжі своє в окупованому, біля Росії взагалі інший закон діє. Ось тепер буде інший закон», — пояснює керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко.

Після ухвалення російського законопроєкту відібрані квартири зможуть передавати росіянам, які втратили житло через бойові дії та переїхали на захоплені території. Тобто майно українців, які не побажали залишатися в окупації або втекли від війни, віддадуть умовним бєлгородцям чи людям з Курської області РФ.

Андрющенко уточнює:

«Однак у пріоритеті бюджетники, військові, поліція. І так звані “СВОшники”. Тобто наші квартири віддадуть росіянам. Ось такий законопроект є. І вже з досвіду він точно пройде та поставить крапку у цих правовідносинах».

Закон цей настільки рейдерський, що навіть мешканці захоплених міст його критикують. Називають відібрання житла рекетом і кажуть, що повернулися безмежні 90-ті. Але дивуватися нема чого — окупаційна влада діє саме за логікою кримінальних угруповань. За останні півтора року вони визнали «безхазяйними» тисячі об'єктів. Щотижня публікують нові списки: Донецьк, Маріуполь, Луганськ, Мелітополь, Бердянськ, Скадовськ і навіть сільські поселення.

Так, наприкінці жовтня 30 об'єктів знайшли «безхазяйними» у селі Хорли Херсонської області, де мешкає менше тисячі осіб. У Каховці лише в одному будинку на вулиці Мелітопольській окупанти вважають «покинутими» понад 70 квартир — це центральна частина міста. Кремлівські ставленики зазвичай починають самозахоплення саме з центральних районів.

Наприклад, у списку об'єктів з ознакою «безгоспу» у Донецьку за березень минулого року понад половину квартир розташовані у центрі. У Маріуполі першими до списків потрапляли квартири Центрального та Приморського районів, потім Кальміуського та мікрорайону Східний.

Щоб переконати людей, що масове вилучення житла — не рейдерство, окупанти запевняють, що внесення до списків ще не означає конфіскацію.

Коли навіть ремонт стає приводом для конфіскації

Антон Кольцов, так званий «мер» Маріуполя, заявляє:

«Протягом 30 днів ми чекаємо на інформацію від потенційних власників даної квартири, даної нерухомості і якщо цього не відбувається, то ми реєструємо даний об'єкт у Роскадастрі як безгосподарний».

Після цього, за словами Кольцова, власники мають три місяці на доказ прав. Якщо людина не приїхала, не отримала російського паспорта і не внесла нерухомість до реєстру РФ, починається так званий «суд», який приймає рішення про конфіскацію.

Але навіть цей алгоритм не працює. Так, був випадок, коли цілу хату визнали «безгоспною», хоча мешканці лише тимчасово поїхали на час ремонту.

Списки «безгоспу» величезні: у будинку 142 на проспекті Будівельників – 62 такі квартири, у будинку 21а на вулиці Купріна — 37. У кожній багатоповерхівці ситуація аналогічна.

Щоб довести своє право на квартиру, маріупольцям потрібно прийти на адресу, якої немає на карті.

«Будинок, у якому ти маєш з'явитися… зараз знаходиться на провулку Чорноморський, 10. На картах цієї адреси немає, таблички на домі немає. Можна бігати по колу, бо відображається лише провулок Чорноморський, 9», — наводить приклад Андрющенко.

Паралельно мешканців залякують відключенням водопостачання: угруповання «ДНР» погрожує перекривати воду «безхазяйним» квартирам. Враховуючи хаотичність складання списків, під загрозою можуть опинитися будь-які люди.

У Telegram-групі «Безгосподарське житло у Маріуполі» понад 18 тисяч учасників. Черги до місцевого управління майнових та земельних відносин є величезними — люди приходять ще вночі. Прийом лише чотири години на день.

Маріупольці справедливо обурюються тим, що псевдовладі навіть не звіряють дані з Росреєстром.

Саме Путін озвучив план заселити п'ять тисяч квартир, запропонувавши віддавати чужі квартири тим, хто залишився без житла. По суті глава Кремля публічно схвалив масове рейдерство.

Маріупольці здебільшого проти в'їжджати до квартир своїх колишніх сусідів. Але псевдовладі вирішили інакше: компенсаційне житло будувати не потрібно, якщо можна переселити людей у відібрані квартири, а нові будинки продати.

Сьогодні угрупування «ДНР» перевиконало «план Путіна»: у Маріуполі визнано «безгоспними» понад 13 тисяч квартир.

У Запорізькій області ситуація аналогічна: лише у Мелітополі понад три тисячі «безгоспних» квартир. Місто активно заселяють росіяни, і це пояснює агресивну конфіскацію. У «лідерах» по вилученню житла також Бердянськ та Енергодар. У Луганській області — Луганськ та Брянка, де до списку внесено цілий квартал.

Поки міста залишаються під російською окупацією, повернути майно неможливо: навіть звернення до псевдосудів не гарантує виключення квартири зі списку. А навіть якщо виключать, вона може знову туди потрапити.

Шахрайство під виглядом відновлення

На тлі масового визнання квартир "безхазяйними" в окупованому Маріуполі виявили чергову житлову схему.

Центр вивчення окупації повідомляє, що росіяни завершили будівництво черги іпотечного комплексу «Ленінградський квартал». Нові будинки з'явилися прямо на котлованах спалених і демонтованих багатоповерхівок у районі проспекту Металургів, 87 — тих, що були зруйновані російськими військами під час блокади Маріуполя навесні 2022 року.

Щоби минулі власники не могли претендувати на так зване «компенсаційне житло», окупанти змінили юридичні адреси будівель.

Перший будинок черги у 2023 році отримав адресу «Проспект Металургів, 87Б». Просто додали літеру — і в системі це вже інший будинок.

Паралельно кремль зобов'язав Пушиліна передавати окупованому Маріуполю у власність до 10% квартир, якщо будинок збудований на місці демонтованого. Щоб не виконувати навіть цю умову, колаборанти почали змінювати адреси радикальніше.

Тепер одним із нових будинків «Ленінградського кварталу» став «Металургів, 10».

«Чому так? Тому що реальна адреса Металургів, 10 — це порожня земельна ділянка, де ніхто ніколи не мешкав. А значить, і віддавати нічого не треба. Як в анекдоті: "Скрізь субота, а тут — неділя". Так і тут: між Металургів 87, 93 і далі — раптово з'являється "Металургів, 10". Геніальна жадібність. Геніальне шахрайство», — коментує Центр вивчення окупації пояснює логіку загарбників.

Таким чином, в окупації продовжують процвітати шахрайські схеми, які дозволяють російській владі заробляти на горі маріупольців та збагачуватись шляхом продажу житла росіянам із різних регіонів країни-агресора.